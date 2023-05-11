ЦБ РФ: необходима система контроля за использованием б/у запчастей

Банк России видит необходимость в госконтроле оборота подержанных автозапчастей, чтобы не провоцировать угоны машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
Отмечается, что в апреле этого года замминистра финансов Алексей Моисеев допустил ремонт машин по ОСАГО с использованием подержанных деталей, но пояснил, что с точки зрения безопасности это возможно не для всех их видов.
«В отношении б/у запчастей есть несколько очень сложных аспектов. В первую очередь это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины — а у таких деталей часто низкое качество — не были причиной новых аварий и человеческих жертв», — сказал Смирнов.
По его словам, только специалисты могут оценить степень влияния некачественной запчасти на безопасность в момент аварии, поэтому необходима система контроля за использованием б/у запчастей. Кроме того, Смирнов отметил, что необходим госконтроль за оборотом подержанных запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал автоугоны.
Ранее сообщалось, что комитет Совета Федерации по финансовой политике рекомендовал Минфину увеличить с 30 до 45 дней допустимый срок ремонта поврежденного в ДТП автомобиля по ОСАГО. Также сенаторы рекомендовали Центробанку и Российскому союзу автостраховщиков рассмотреть возможность обновления справочников с ценами запчастей чаще, чем раз в квартал, из-за волатильности на этом рынке.