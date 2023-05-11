ЦБ РФ: необходима система контроля за использованием б/у запчастей

Банк России видит необходимость в госконтроле оборота подержанных автозапчастей, чтобы не провоцировать угоны машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

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Отмечается, что в апреле этого года замминистра финансов Алексей Моисеев допустил ремонт машин по ОСАГО с использованием подержанных деталей, но пояснил, что с точки зрения безопасности это возможно не для всех их видов.

«В отношении б/у запчастей есть несколько очень сложных аспектов. В первую очередь это вопрос безопасности. Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины — а у таких деталей часто низкое качество — не были причиной новых аварий и человеческих жертв», — сказал Смирнов.

По его словам, только специалисты могут оценить степень влияния некачественной запчасти на безопасность в момент аварии, поэтому необходима система контроля за использованием б/у запчастей. Кроме того, Смирнов отметил, что необходим госконтроль за оборотом подержанных запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал автоугоны.