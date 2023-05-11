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Panasonic откладывает выпуск новой батареи Tesla, чтобы улучшить производительность

Panasonic намерен вернуться к производству аккумуляторов 4680 в апреле будущего года.

Panasonic откладывает выпуск новой батареи для автомобилей Tesla
© Моя Москва.онлайн

Представители компании Panasonic выступили с важным заявлением. Как пишет SPEEDME.RU, фирма решила отложить коммерческий выпуск своих аккумуляторных батарей 4680.

Данный тип элементов для электромобилей продвигается гендиректором Tesla Илоном Маском. Отмечается, что Panasonic намерен вернуться к производству этих аккумуляторов только в апреле будущего года.

В компании объяснили это решение тем, что бренд хочет улучшить их производительность. По словам представителей японского поставщика Tesla, в конечном итоге это положительно отразится на конкурентоспособности элементов 4680.

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