Suzuki остается в России, но есть нюанс

В ходе дилерской конференции Suzuki операционный директор российского представительства Ирина Зеленцова рассказала о перспективах развития компании в нашей стране в существующих условиях.

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Главное - Suzuki остаётся в России, также сохраняются филиалы в Казахстане и Республике Беларусь. Однако в настоящее время импорт автомобилей в нашу страну пока прекращен, и когда он возобновится, пока неизвестно. В то же время поставки запчастей и выполнение гарантийных обязательств продолжатся.

В сложившейся ситуации, отметил топ-менеджер, Suzuki будет необходимо провести адаптацию кадрового состава и найти новые векторы развития.