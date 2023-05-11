Suzuki остается в России, но есть нюанс
В ходе дилерской конференции Suzuki операционный директор российского представительства Ирина Зеленцова рассказала о перспективах развития компании в нашей стране в существующих условиях.
Главное - Suzuki остаётся в России, также сохраняются филиалы в Казахстане и Республике Беларусь. Однако в настоящее время импорт автомобилей в нашу страну пока прекращен, и когда он возобновится, пока неизвестно. В то же время поставки запчастей и выполнение гарантийных обязательств продолжатся.
В сложившейся ситуации, отметил топ-менеджер, Suzuki будет необходимо провести адаптацию кадрового состава и найти новые векторы развития.
Официальные поставки автомобилей Suzuki не осуществляются в РФ примерно год, но купить новые автомобили марки можно благодаря частным дилерам, ввозящим их по параллельному импорту. Машины привозят не только из Японии, но и из Индии, так, для россиян доступен субкомпактный седан Suzuki Dzire