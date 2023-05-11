$76.69-0.1384.15-0.76

General Motors возвращается в Европу

Американский автоконцерн General Motors возвращается на европейский рынок с электрокарами.

General Motors возвращается в Европу
© Motor.ru / Cadillac Lyriq

GM готовит для Европы сразу несколько батарейный моделей разных брендов: первыми американские электромобили получат жители скандинавски стран — Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Как сообщает Automotive News, это будут машины на платформе Ultium. Список моделей пока не обнародован, но, по информации источников, в него точно войдет Cadillac Lyriq.

General Motors сократил присутствие на европейских рынках после продажи брендов Opel и Vauxhall французской группе PSA в 2017 году. С прошествием лет модельная линейка GM в Европе сократилась до Сhevrolet Camaro, Corvette и Cadillac XT4, которые поставлялись небольшими партиями. А год назад появились слухи о том, что американский концерн может вернуться в Европу, но уже с электромобилями.

Теперь эту информацию подтвердили официально: новый президент GM Europe Жаклин МакКуэйд в разговоре с Automotive News сообщила о намерениях концерна продавать в Европе электромобили. «Наша платформа Ultium вкупе с широкой модельной линейкой электрокаров позволяют предложить клиентам в Европе разнообразные продукты», — подчеркнула она. Штаб-квартира европейского подразделения General Motors будет базироваться в Цюрихе.

Журналисты предполагают, что вместе Cadillac Lyriq на европейский рынок выйдут с компактный кроссовер Chevrolet Equinox EV и среднеразмерный Blazer EV. Список моделей, которые GM потенциально может представить в Европе, также включает Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV и GMC Hummer EV. А вот Chevrolet Bolt EV и EUV в европейскую модельную линейку не войдут, так как их производство будет завершено в конце 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий