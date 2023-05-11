General Motors возвращается в Европу

Американский автоконцерн General Motors возвращается на европейский рынок с электрокарами.

© Motor.ru / Cadillac Lyriq

GM готовит для Европы сразу несколько батарейный моделей разных брендов: первыми американские электромобили получат жители скандинавски стран — Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Как сообщает Automotive News, это будут машины на платформе Ultium. Список моделей пока не обнародован, но, по информации источников, в него точно войдет Cadillac Lyriq.

General Motors сократил присутствие на европейских рынках после продажи брендов Opel и Vauxhall французской группе PSA в 2017 году. С прошествием лет модельная линейка GM в Европе сократилась до Сhevrolet Camaro, Corvette и Cadillac XT4, которые поставлялись небольшими партиями. А год назад появились слухи о том, что американский концерн может вернуться в Европу, но уже с электромобилями.

Теперь эту информацию подтвердили официально: новый президент GM Europe Жаклин МакКуэйд в разговоре с Automotive News сообщила о намерениях концерна продавать в Европе электромобили. «Наша платформа Ultium вкупе с широкой модельной линейкой электрокаров позволяют предложить клиентам в Европе разнообразные продукты», — подчеркнула она. Штаб-квартира европейского подразделения General Motors будет базироваться в Цюрихе.