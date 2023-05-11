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Редкий BMW M3 GTS выставили на продажу за 0,2 миллиона долларов

BMW M3 GTS Coupe 2010 года появится на аукционе в Италии 20 мая 2023 года по цене более 200 000 евро из-за его крайней редкости. Подразделение BMW M произвело всего 138 единиц, и этот конкретный автомобиль почти не используется с пробегом 9 934 км на часах.

Редкий BMW M3 GTS выставили на продажу за 200 000 евро
© ПроКроссовер.ру

GTS был самой экстремальной модификацией M3 в то время и считался трековым. Компания увеличила рабочий объем двигателя с 4 до 4,4 литра, чтобы обеспечить мощность 444 л.с. и крутящий момент 440 Нм. В других местах автомобиль отличался настройками подвески, новыми амортизаторами, высокопроизводительными тормозами и измененным аэродинамическим комплектом, включающим регулируемый сплиттер и заднее антикрыло.

Судя по табличке на передней панели, это 18-й экземпляр. В заголовке упоминаются два владельца, причем второй купил машину несколько лет назад. Тот, кто предложит самую высокую цену, получит полный пакет документов, а также некоторые оригинальные аксессуары, в частности бутылку шампанского и масштабную копию автомобиля.

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