Редкий BMW M3 GTS выставили на продажу за 200 000 евро

BMW M3 GTS Coupe 2010 года появится на аукционе в Италии 20 мая 2023 года по цене более 200 000 евро из-за его крайней редкости. Подразделение BMW M произвело всего 138 единиц, и этот конкретный автомобиль почти не используется с пробегом 9 934 км на часах.

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GTS был самой экстремальной модификацией M3 в то время и считался трековым. Компания увеличила рабочий объем двигателя с 4 до 4,4 литра, чтобы обеспечить мощность 444 л.с. и крутящий момент 440 Нм. В других местах автомобиль отличался настройками подвески, новыми амортизаторами, высокопроизводительными тормозами и измененным аэродинамическим комплектом, включающим регулируемый сплиттер и заднее антикрыло.