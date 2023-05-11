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Центробанк призвал установить госконтроль за б/у автозапчастями

Глава департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов заявил, что ЦБ считает необходимым установить госконтроль за оборотом б/у автомобильных запчастей. Об этом сообщает РИА Новости.

ЦБ призвал установить госконтроль за б/у автозапчастями
© РИА Новости

Смирнов подчеркнул, что госконтроль необходим, чтобы охота за подержанными деталями не провоцировала угоны машин и ухудшение криминальной обстановки в стране.

Также необходимо контролировать качество б/у запчастей, подчеркнул глава департамента ЦБ.

«Требуется методика оценки качества таких деталей, чтобы отремонтированные бывшими в употреблении запчастями машины - а у таких деталей часто низкое качество - не были причиной новых аварий и человеческих жертв», - подчеркнул Смирнов.

В то же время на машинах часто меняют запчасти, от которых безопасность авто не зависит напрямую, - это бамперы, спойлеры, фары, крылья, двери, капоты и крышки багажника, отметил он. Поэтому без комплексного подхода решать вопрос оборота б/у запчастей нельзя, заключил Смирнов.

Ранее автосервисы и дилеры рассказали РИА Новости, что больше всего на российском рынке запчастей не хватает кузовных деталей, лобовых стекол, коробок передач и двигателей премиальных немецких машин. Дефицит возник из-за ухода из России европейских производителей, нестабильности рубля и сложной логистики.

По оценке участников рынка, с января 2022 года запчасти в России подорожали на 35-65 процентов.

В «Ренессанс страховании» заявляли, что самый серьезный дефицит образовался с запчастями для Mercedes, BWM, Audi и Porsche.

В апреле 2023-го замминистра финансов Алексей Моисеев допустил, что в РФ разрешат ремонт машин по ОСАГО с использованием некоторых видов б/у запчастей.

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