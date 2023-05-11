Названы сроки презентации гибрида Chery Tiggo 8 Pro e+ в России

На этой неделе в России будет презентован новый кроссовер от Chery - Tiggo 8 Pro e+. Российская премьера китайского автомобиля состоится 14 мая. Об этом пишет Motor.ru.

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Новинку представят на Московском полумарафоне. Также зрители увидят еще один кроссовер Chery - Tiggo 8 Pro Max, который выступит автомобилем безопасности на мероприятии.

Tiggo 8 Pro e+ потребляет 1,3 литра топлива на 100 километров пути, он прошел серию дорожных испытаний перед запуском в России. Ожидается, что это будет самая дорогая модель Chery на российском рынке. Предположительно, семиместный кроссовер может обойтись в 4,8 млн руб. Однако эта информация пока не подтверждена.

В России автомобиль будет продаваться с трехмоторным 235-сильным силовым агрегатом. Он включает в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (147 л.с.) и два электромотора. У гибрида также есть дополнительный люк на переднем крыле, за которым спрятаны зарядные порты.