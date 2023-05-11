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Бросающиеся тортами активисты сорвали ежегодное собрание Volkswagen

Активисты бросили торт в члена набсовета Volkswagen на ежегодном собрании.

Экоактивисты сорвали ежегодное собрание Volkswagen
© Motor.ru

Около десятка человек заблокировали движение на подъезде к месту проведения мероприятия в берлинском City Cube, выкрикивая обвинения в адрес Volkswagen, который «принимает решения, вредящие климату». Когда собрание все же началось, речи руководителей то и дело прерывали крики, а в Ганса Дитера Пётша, председателя правления Porsche и члена наблюдательного совета Volkswagen, швырнули торт. Торт не достиг цели — член набсовета успел увернуться.

В прошлом году Volkswagen заподозрили в нарушении прав человека в китайском регионе Синьцзян, где у автогиганта есть совместное предприятие с SAIC. На подозрения отреагировало правительство Германии, призвавшее Volkswagen проконтролировать ситуацию в связи с предполагаемым нарушением прав этнических уйгуров. О том же просили крупнейшие акционеры, такие как Deka Investment и Union Investment.

Volkswagen не раз отрицал обвинения, утверждая, что местным жителям с присутствием крупного производителя «гораздо лучше», и что автогигант обеспечивает их рабочими местами. Однако критика продолжается.

Протестующие, впрочем, оказались далеко не единственной проблемой Volkswagen. В ходе собрания инвесторы выразили обеспокоенность по поводу снижения продаж в Китае, растущей конкуренции со стороны Tesla и проблем подразделения Cariad, занимающегося разработкой софта. Кроме этого, они раскритиковали главу группы Оливера Блюма, поставив под сомнение его способность управлять как Volkswagen, так и Porsche.

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