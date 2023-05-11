Экоактивисты сорвали ежегодное собрание Volkswagen

Активисты бросили торт в члена набсовета Volkswagen на ежегодном собрании.

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Около десятка человек заблокировали движение на подъезде к месту проведения мероприятия в берлинском City Cube, выкрикивая обвинения в адрес Volkswagen, который «принимает решения, вредящие климату». Когда собрание все же началось, речи руководителей то и дело прерывали крики, а в Ганса Дитера Пётша, председателя правления Porsche и члена наблюдательного совета Volkswagen, швырнули торт. Торт не достиг цели — член набсовета успел увернуться.

Протестующие утверждают, что Volkswagen, переживший крупнейший дизельный скандал , продолжает зарабатывать на «грязных» автомобилях, вредящих окружающей среде. Активисты также припомнили обвинения в принуждении к труду: они держали плакаты с надписями «Volkswagen = принудительный труд» и «Покончим с уйгурским принудительным трудом».

В прошлом году Volkswagen заподозрили в нарушении прав человека в китайском регионе Синьцзян, где у автогиганта есть совместное предприятие с SAIC. На подозрения отреагировало правительство Германии, призвавшее Volkswagen проконтролировать ситуацию в связи с предполагаемым нарушением прав этнических уйгуров. О том же просили крупнейшие акционеры, такие как Deka Investment и Union Investment.

Volkswagen не раз отрицал обвинения, утверждая, что местным жителям с присутствием крупного производителя «гораздо лучше», и что автогигант обеспечивает их рабочими местами. Однако критика продолжается.