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Дилеры просят Renault компенсировать более 8 млрд рублей

Группа российских автодилеров 2 мая обратились к руководству Renault с призывом заключить соглашение о компенсации убытков в связи с уходом компании из РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Российские дилеры потребовали от Renault 8,5 млрд рублей
© РИА Новости

Речь идет о сумме в 8,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что соответствующее письмо было направлено на имя президента французского автоконцерна Жан-Доминика Сенара.

По словам президента РОАД Алексея Подщеколдина, дилеры до этого уже один раз пытались прийти к соглашению о компенсации в досудебном порядке.

В ассоциации подчеркнули, что в размер вышеуказанной суммы компенсации входят цена приобретения и аренды недвижимости для дилерских центров, внутренней и внешней реконструкции под стандарты Renault, закупки, обучение персонала. Под это подпадают и кредиты, которые были получены специально для развития дилерской сети Renault, упущенная выгода, а также затраты, связанные с отсутствием поддержки производителя.

По словам дилеров, заключение такого соглашения - самый компромиссный вариант из всех возможных.

Ранее вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко заявил, что автоконцерн Renault задолжал российским дилерам около 1,5 млрд рублей за проведенные гарантийные ремонты автомобилей.

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