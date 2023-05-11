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Hongqi готовится к запуску гибридной автомобильной платформы

Производитель автомобилей премиум-класса Hongqi готовится представить новую архитектуру для частично электрических автомобилей. Покупатели смогут выбрать один из двух вариантов двигателя внутреннего сгорания, два типа трансмиссии и один или два электромотора.

Hongqi готовится к запуску новой гибридной автомобильной платформы
© ПроКроссовер.ру

Оба используемых двигателя представляют собой рядные четырехцилиндровые турбонаддувы. 1,5-литровая версия развивает мощность 122 л.с., имеет встроенный впускной коллектор и тепловой КПД 45,2%. В свою очередь, 2,0-литровый двигатель использует цикл Миллера для выработки 163 л.с. с тепловым КПД 44,3%. Сообщается, что Hongqi уже работает над другой моделью двигателя следующего поколения, которая может похвастаться превосходным коэффициентом TE более 47 процентов.

Пятиместный внедорожник Hongqi HS6 станет первым, кто выйдет на рынок на базе этой платформы — вы найдете его в галерее ниже. Предварительные патентные данные предполагают, что он будет приводиться в движение 2,0-литровым турбодвигателем и разгоняться до 100 км/ч (0-62 мили в час) за 7,7 секунды. Его полностью электрический запас хода предположительно составит 85 км (53 мили), а общий запас хода превысит 1000 км (621 милю).

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