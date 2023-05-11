Hongqi готовится к запуску новой гибридной автомобильной платформы

Производитель автомобилей премиум-класса Hongqi готовится представить новую архитектуру для частично электрических автомобилей. Покупатели смогут выбрать один из двух вариантов двигателя внутреннего сгорания, два типа трансмиссии и один или два электромотора.

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Оба используемых двигателя представляют собой рядные четырехцилиндровые турбонаддувы. 1,5-литровая версия развивает мощность 122 л.с., имеет встроенный впускной коллектор и тепловой КПД 45,2%. В свою очередь, 2,0-литровый двигатель использует цикл Миллера для выработки 163 л.с. с тепловым КПД 44,3%. Сообщается, что Hongqi уже работает над другой моделью двигателя следующего поколения, которая может похвастаться превосходным коэффициентом TE более 47 процентов.