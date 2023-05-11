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Активисты сорвали собрание акционеров Volkswagen тортом

Группа правозащитников и активистов сорвала собрание акционеров Volkswagen AG. Немецкий концерн обвинили в безразличии к климатическим изменениям. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine.

Экоактивисты сорвали ежегодное собрание Volkswagen
© РИА Новости

Во время выступления генерального директора компании Оливера Блюма активисты держали транспаранты с соответствующими лозунгами. Досталось и главе наблюдательного совета Porsche Automobil Holding SE Вольфгангу Порше – того забросали тортом во время перформанса.

Активисты выступали против использования принудительного труда уйгуров, который применяется компанией. Они также обвиняли Volkswagen в том, что продажа большого количества автомобилей приводит к угрожающему уровню выбросов CO2. По их мнению, транспорт является основным источником загрязнения воздуха.

Всего на собрании присутствовали около 10 протестующих. Одна из активисток пришла топлес с надписью: «Грязные деньги» на спине.

Представители Volkswagen заявили, что инцидент противоречит идеалам компании и что они открыты к конструктивному диалогу с несогласными, но не приветствуют поведение, продемонстрированное противниками во время выступления.

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