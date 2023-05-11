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Кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro появятся у российских дилеров в июне

Китайские кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro поступят к российским дилерам не раньше июня 2023 года. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на сразу две крупных московских торговых компании.

Кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro появятся у российских дилеров в июне
© globallookpress.com

Ранее СМИ сообщали, что продажи этих кроссоверов начнутся в мае, однако один из продавцов рассказал журналистам, что автомобили вряд ли доберутся в Россию до конца весны. Кроме того, дилерам пока даже не выслали информацию о ценах и комплектациях.

Напомним, что X3 создан на одной платформе с Chery Tiggo 4. Автомобиль оборудован 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 116 л.с., который работает в паре с вариатором. В Китае кроссовер также можно купить с механической коробкой передач, однако о планах продаж такой версии в России автомобиля не сообщалось.

Kaiyi X3 Pro фактически является лучшей версией кроссовера X3 и отличаться от него визуально. При этом по размерам обе модели будут идентичны. На автомобиль установлен такой-же мотор с увеличенной до 147 л.с. мощностью.

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