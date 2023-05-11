Таксист довез китайцев из Шереметьево до Москвы за 29 тыс. рублей

"В полицию с заявлением обратились два гражданина Китая, которые прилетели из КНР в аэропорт Шереметьево. Они сообщили, что обратились к водителю "Шкоды" с просьбой довезти их до Marriott Grand Hotel на Тверской улице, 26/1, на что он пообещал довезти их по таксометру. Прибыв на место, водитель сообщил, что стоимость поездки составляет 29 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.