Таксист довез китайцев из Шереметьево до Москвы за 29 тыс. рублей

Сотрудники полиции проводят проверку после обращения двух граждан Китая, которые доехали на такси из аэропорта Шереметьево до гостиницы Marriott Grand Hotel в центре Москвы за 29 тыс. рублей при реальной стоимости поездки около 5 тыс. рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.
"В полицию с заявлением обратились два гражданина Китая, которые прилетели из КНР в аэропорт Шереметьево. Они сообщили, что обратились к водителю "Шкоды" с просьбой довезти их до Marriott Grand Hotel на Тверской улице, 26/1, на что он пообещал довезти их по таксометру. Прибыв на место, водитель сообщил, что стоимость поездки составляет 29 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.
Оплатив поездку, граждане Китая выяснили, что реальная стоимость поездки по таксометру - около 5 тыс. рублей.
"Причиненный им ущерб составил более 23 тыс. рублей. По данному факту проводится проверка", - добавил представитель правоохранительных органов.