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Как изменился Hyundai i20 после обновления

Компания Hyundai провела легкий рестайлинг своего хэтчбека i20. Что изменилось в автомобиле и как он теперь выглядит – в обзоре Auto.ru.

Hyundai i20 пережил плановый рестайлинг
© Hyundai

Внешне и в салоне автомобиль претерпел незначительные изменения, а в части силовых установок все осталось без изменений. Так, дизайнеры немного подправили оформление переднего бампера и поменяли узор ходовых огней.

Среди новшеств – фирменная эмблема поменяла место обитания и теперь украшает панель перед капотом, а не решетку радиатора, как раньше. Также в палитре появился новый яркий цвет кузова - лимонный «металлик». Кроме того, были подретушированы задние фонари и добавлены новые стили литых дисков.

Hyundai

У покупателей, выбравших цвет Lucid Lime, есть возможность заказать набор декоративных вставок для салона в том же оттенке. Обновленный i20 также получил зарядные порты USB-C, функцию обновления ПО по воздуху и системы активной безопасности для распознавания велосипедистов.

Hyundai

Двигатель объемом один литр выдает 100 или 120 лошадиных сил в зависимости от модели. В паре с ним идет 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-скоростной преселективный робот. Первая для экономии топлива может полностью отключаться от двигателя при движении накатом.

Hyundai

В ближайшее время, компания Hyundai также представит обновленную версию хот-хэтча i20 N. Ожидается, что мощность его 204-сильного турбомотора 1.6 и ручной коробки передач останутся без изменений, но автомобиль получит более интересный и яркий дизайн.

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