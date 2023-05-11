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В Санкт-Петербурге мужчина лишился 9 млн рублей при попытке заказать Lamborghini из Польши

Житель Санкт-Петербурга лишился 9 млн рублей при попытке заказать из Польши суперкар Lamborghini Huracan Spyder. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Петербуржец лишился 9 млн рублей при попытке заказать Lamborghini из Польши
© Телеграм-канал Mash на Мойке

Отмечается, что 39-летнему Дмитрию в середине марта очень захотелось купить итальянский спорткар 2018 года выпуска. Он связался с фирмой, диалог с менеджером завязался через вотсап. Тот уверил, что машина готова к отправке из Польши. Заключили договор, покупатель отправил половину суммы — 9 млн 315 тыс. рублей.

Но в итоге продавец сначала написал, что уходит в отпуск, и дал контакт якобы главного менеджера, с которым Дмитрий продолжил общение. Спустя месяц продавцы перестали отвечать на сообщения и выходить на связь.

Мужчина обратился в полицию с заявлением, возбуждено уголовное дело.

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