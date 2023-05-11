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Почти Toyota Alphard, но за вменяемые деньги: в России появились Forthing Yacht

Год назад в Китае стартовали продажи семейного автомобиля Dongfeng Forthing Yacht, который теперь доступен к покупке и на российском рынке.

Семейные автомобили Dongfeng Forthing Yacht теперь доступны и на российском рынке
© Российская Газета

Длина модели составляет 4850 мм при колёсной базе 2900 мм. Для сравнения: у Toyota Alphard эти параметры составляют 4945 мм и 3000 мм. Салон по умолчанию имеет трёхрядную компоновку с семью посадочными местами, на втором ряду установлены раздельные кресла вне зависимости от версии исполнения.

У вэна есть панорамная крыша, система бесключевого доступа, минимум шесть подушек безопасности, цифровая приборная панель и мультимедиа с экранами 10,25 дюйма, отдельный блок регулировок климат-контроля. Также в зависимости от комплектации модель имеет адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, подогревы, функции вентиляции и массажа, в том числе у кресел второго ряда.

Российская Газета
Российская Газета

Силовой агрегат у Dongfeng Forthing Yacht безальтернативный: это пара полуторалитрового турбомотора мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод, увы, только передний.

В России цены на Dongfeng Forthing Yacht в зависимости от комплектации и дилерского центра варьируются от 3 960 000 до 4 090 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о кроссовере Forthing T5 Evo, который тоже можно купить в России.

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