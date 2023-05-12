Автоэксперты подготовили майский рейтинг бюджетных рамных внедорожников

Эксперты портала Carsweek назвали пять рамных автомашин, которые имеют минимальный ценник. Первое место занял УАЗ «Хантер» по цене 1 млн 390 тысяч рублей за модификацию Base Fleet. Это версия с агрегатом с рабочим объемом на 2,7 литров с отдачей на 112 «лошадей». Неизменным является полноприводная система и понижающая передача.

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Втрое место получил родственный УАЗ «Патриот» за 1 млн 555 тысяч рублей. Его 150-сильный агрегат имеет экокласс Евро-5 в отличие от «Хантера» с Евро-0. Это габаритная модель с длиной кузова в 4 750 мм при базе колес в 2 760 мм, что дает место для сна при убранных сидениях второго ряда.

В ТОП-3 входит Tank 300. Эта иномарка предлагается россиянам по официальным каналам поставок по цене в 3 млн 699 тысяч рублей. Он оснащается агрегатом на 2,0 литра мощностью на 220 л.с. В паре с ним трудится «автомат» на 8 ступеней. Его средний расход на каждые 100 км пробега составляет 10,7 литров.

Четвертое место получил «китаец» BAIC BJ40 Plus с квадратной формой кузова по цене за 3 млн 759 тысяч 900 рублей. Он оснащен турбированным мотором на 2 литра, который выжимает 225 «лошадей» в паре с АКПП на 8 ступеней. Заправлять авто можно бензином с маркировкой АИ-92.

Завершает представленный рейтинг китайский «рамник» Haval H9. В стартовом исполнении его можно купить за 4 млн 99 тысяч рублей. Под капотом находится бензиновый турбированный агрегат мощностью на 218 «лошадей» в паре с «автоматом» и полным приводом. Производитель дает на авто гарантию пять лет. В этом году это отличный бонус в дополнение к высокому комфорту, перечню доступного оснащения и эргономике.