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Самарец украл в Тюмени катализаторы с машин на 1 млн рублей по инструкции из Интернета

В Тюмени заключен под стражу житель Самары, который срезал каталитические нейтрализаторы выхлопных газов у девяти автомобилей и причинил ущерб на сумму более 1 млн рублей, сообщает «МВД Медиа».

В Тюмени катализаторы на 1 млн рублей украли по инструкции из Интернета
© Газета.Ru

«Заранее изучив в сети Интернет способ удаления каталитических нейтрализаторов, он приобрёл труборез. Устройства в выхлопных системах злоумышленник вырезал у определённых марок автомобилей, на поиски которых направлялся в ночное время», — отмечается в сообщении МВД.

Задержанный рассказал полицейским, что процесс вырезки катализатора занимал у него от 10 до 30 минут. Кроме того он признался, что не крал дорогостоящие детали на одних и тех же парковках и часто менял место проживания. Полиция установила, что самарец причастен к 9 эпизодам незаконной деятельности. Против него возбуждено уголовное дело о краже.

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