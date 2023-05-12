Toyota сообщила об утечке данных свыше 2 млн водителей

Компания Toyota Motor Corp заявила об утечке данных около 2,15 млн водителей в Японии. Об этом сообщает Reuters.

Информация попала в публичный доступ из-за ошибки настроек в облачной системе компании. Она включает в себя данные о местоположении транспортных средств, а также их идентификационные номера. Известно, что данные относятся к периоду с ноября 2013 года по апрель 2023 года.

От утечки пострадали те водители, которые являлись пользователями официального приложения T-Connect, а также G-Link — аналогичного сервиса для автомобилей марки Lexus. В Toyota заявили о том, что у них нет свидетельств использования утекших данных киберпреступниками, но извинились за возможные неудобства.