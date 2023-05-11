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Появились шпионские снимки и видео нового Mercedes-Benz AMG E 53

Появились шпионские снимки и видео, на которых показан прототип нового среднеразмерного AMG E 53 от Mercedes-Benz. Об этом пишет Motor Authority.

Продажи нового автомобиля начнутся в конце этого года, а версия AMG 53 должна появиться в начале 2024 года. Выпустить планируются как седан, так и универсал. На снимках можно разглядеть комбинацию высокопроизводительных колес и шин, а также большие тормоза и четыре круглых выхлопных патрубка.

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До сих пор неясны планы AMG по трансмиссии для E 53. Слухи говорят о том, что как E 53, так и любой E 63 будут работать с 4-цилиндровыми двигателями в сочетании с мощными подключаемыми гибридными системами, подобными тем, что используются в AMG C 63 S E Performance.

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Несмотря на меньшее количество цилиндров, производительность машины должна повыситься благодаря этому компоненту электрификации. Так, E 53 оснащен 3-литровым турбо-6 и мягким гибридом мощностью 429 л.с.

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Платформа нового авто представляет собой обновленную версию заднеприводной архитектуры Mercedes MRA, представленную в последних моделях S-класса и C-класса. Обновленная платформа выигрывает от снижения веса, в первую очередь за счет использования алюминия вместо стали.

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