Петербуржец лишился 9 млн рублей при попытке заказать Lamborghini из Польши

39-летний житель Санкт-Петербурга потерял 9 млн рублей, когда пытался заказать из Польши суперкар Lamborghini Huracan Spyder. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Мужчина в середине марта захотел стать обладателем итальянского спорткара 2018 года выпуска. Он обратился с этой целью в одну из фирм. Переписка с менеджером велась через WhatsApp. Сотрудник компании сообщил о готовности отправить машину из Польши. Между сторонами был заключен договор, после чего покупатель отправил половину суммы — 9 млн 315 тысяч рублей.

Однако спорткар мужчина так и не приобрел. Сначала продавец сообщил, что якобы уходит в отпуск. Он передал контакт главного менеджера, с которым покупатель продолжил общение.

Телеграм-канал Mash на Мойке

Спустя месяц продавцы начали игнорировать сообщения мужчины и перестали выходить на связь. Мужчина решил обратиться в правоохранительные органы по данному вопросу. Возбуждено уголовное дело.