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Aston Martin представил 697-сильную версию внедорожника DBX707 AMR23 Edition в честь Формулы-1

Разработчики подготовили для кроссовера Aston Martin обновление. Как сообщает издание SPEEDME.RU, новая версия получила название DBX707 AMR23 Edition.

Aston Martin представил 697-сильную версию внедорожника DBX707
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Особенный акцент сделан на то, что специальная версия была приурочена к успеху бренда в чемпионате Формула-1 2023-го года. Учитывая этот факт совсем не удивительно, что DBX707 является наиболее мощным внедорожником в мире.

Его двигатель внутреннего сгорания V8 имеет мощность 697 лошадиных сил. На DBX707 AMR23 Edition уже можно оформлять заказы. Правда, о ценах пока ничего не известно. Следует уточнить, что стандартный DBX707 продается по цене от 232 тысяч долларов.

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