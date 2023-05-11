Новый Porsche Panamera сбросил большую часть камуфляжа

Новый Porsche Panamera, который готовится отпраздновать два года разработки, уже сбросил большую часть камуфляжа, покрывавшего его кузов. Немецкий спортивный седан уже демонстрирует большую часть своего дизайна на этих новых шпионских фотографиях, обновленный стиль, но с тем же духом седана высокого полета, который появится на рынке в 2024 году.

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Эти новые шпионские фотографии являются наиболее показательными для Porsche Panamera 2024 года, на них выставлена большая часть его дизайна. Одна из замечательных новинок бренда для следующего выпуска Мюнхенского автосалона. Спортивный бренд спешит на тесты с блоком Porsche Panamera, который ясно показывает его новый образ, с более агрессивным бампером и полными более объемными воздухозаборниками, а также с пленкой для маскировки формы фар.

Вид сбоку практически показан практически во всем своем великолепии, так как фальшивый хромированный молдинг, подсвечивавший боковую поверхность, также исчез. Немного изменены новые вертикальные жабры в передних крыльях прямо перед дверями, а также характерное фиксированное заднее стекло на задней стойке, действующее как продолжение задних дверей.

Сзади Porsche по-прежнему сохраняет камуфляж пилотов, особенно в центральной части и на торцах, теперь более интегрированный и цельный. Задний бампер также представляет свои наиболее четкие формы, открывая новый задний диффузор между двумя наборами выхлопных труб.

Новый Panamera, который, как ожидается, будет представлен этим летом, поступит в продажу к концу года, а поставки запланированы на первую половину 2024 года, с избранным диапазоном двигателей. Они по-прежнему будут делать ставку на бензин и PHEV.