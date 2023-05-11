$75.88-0.8182.89-1.26

Новый Porsche Panamera можно увидеть практически без камуфляжа

Новый Porsche Panamera, который готовится отпраздновать два года разработки, уже сбросил большую часть камуфляжа, покрывавшего его кузов. Немецкий спортивный седан уже демонстрирует большую часть своего дизайна на этих новых шпионских фотографиях, обновленный стиль, но с тем же духом седана высокого полета, который появится на рынке в 2024 году.

Новый Porsche Panamera сбросил большую часть камуфляжа
© PNZdrive

Эти новые шпионские фотографии являются наиболее показательными для Porsche Panamera 2024 года, на них выставлена большая часть его дизайна. Одна из замечательных новинок бренда для следующего выпуска Мюнхенского автосалона. Спортивный бренд спешит на тесты с блоком Porsche Panamera, который ясно показывает его новый образ, с более агрессивным бампером и полными более объемными воздухозаборниками, а также с пленкой для маскировки формы фар.

Вид сбоку практически показан практически во всем своем великолепии, так как фальшивый хромированный молдинг, подсвечивавший боковую поверхность, также исчез. Немного изменены новые вертикальные жабры в передних крыльях прямо перед дверями, а также характерное фиксированное заднее стекло на задней стойке, действующее как продолжение задних дверей.

Сзади Porsche по-прежнему сохраняет камуфляж пилотов, особенно в центральной части и на торцах, теперь более интегрированный и цельный. Задний бампер также представляет свои наиболее четкие формы, открывая новый задний диффузор между двумя наборами выхлопных труб.

Новый Panamera, который, как ожидается, будет представлен этим летом, поступит в продажу к концу года, а поставки запланированы на первую половину 2024 года, с избранным диапазоном двигателей. Они по-прежнему будут делать ставку на бензин и PHEV.

PNZdrive
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий