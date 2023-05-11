Новые Skoda Kodiaq и Superb готовятся к дебюту

Обе модели со сменой поколений сохранят бензиновые и дизельные моторы, покупателям также предложат гибридные версии.

© Скриншот с видео Skoda

Первые тизеры следующих Kodiaq и Superb компания Skoda распространила в конце апреля, а теперь появились фирменные фотографии замаскированных прототипов: эти снимки были сделаны во время испытаний машин близ полярного круга. К слову, Суперб запечатлен лишь в кузове «универсал», но новый лифтбек тоже будет. Ну и напомним, что кроссовер Skoda Kodiaq уходящего, первого, поколения в строю с 2016 года, в 2021-м он пережил рестайлинг. Нынешние «пятидверки» Skoda Superb (третьей генерации) дебютировали еще в 2015-м, в последний раз их обновили в 2019 году.

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Судя по фото, радикальной смены имиджа ждать не стоит – это, скорее, эволюция актуального экстерьерного дизайна Шкоды. Кодиаку, например, даже оставят дополнительные секции под фарами, хотя форма оптики и поменяется. Размеры тоже, вероятно, сильно не изменятся. Длина актуального паркетника Skoda Kodiaq равна 4697 мм, колесная база – 2790 мм. Длина нынешнего лифтбека Skoda Superb – 4869 мм, универсал короче на 7 мм, расстояние между осями – 2841 мм.

Картинок интерьера еще нет, впрочем, и на имеющихся кадрах видно, что обе модели получат новую мультимедиа-систему с прилепленным к передней панели тачскрином, как у последних Skoda Octavia и Fabia. Отметим, подобный планшет сегодня есть у китайского Skoda Kodiaq, однако далеко не факт, что кросс второй генерации доберется до Поднебесной: там дела у чешской марки идут неважно, не исключено, что бренд и вовсе покинет этот рынок.

Колеса.ру

Официально объявлено, что в новом поколении Kodiaq и Superb сохранят бензиновые и дизельные двигатели. Кроме того, обе модели получат «мягкий» и подзаряжаемый гибридный варианты (для Кодиака гибридная версия окажется в новинку, у Суперба уже есть исполнение PHEV).