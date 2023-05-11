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Tesla ответила на слухи о скором запуске производства обновленной Model 3

Компания Tesla не подтвердила скорый запуск массового производства обновленной Model 3.

Tesla ответила на слухи о скором запуске производства обновленной Model 3
© Motor.ru

Ранее появились слухи о том, что серийная сборка новинки начнется на заводе в Шанхае уже 1 июня, однако в китайском офисе Tesla заявили, что эта информация не соответствует действительности. При этом проект по разработке обновленной модели, который носит кодовое обозначение Model 3 Project Highland, уже запущен — об этом свидетельствуют шпионские фотографии электрокара с новым дизайном.

Tesla Model 3 Project Highland находится в разработке уже по меньшей мере год, при этом в самой компании ресталйинговую версию «третьей» модели до сих пор официально не анонсировали. В середине апреля электрокар с новым дизайном сфотографировали в Китае, а издание Yicai Global со ссылкой на собственные источники сообщило, что новинка встанет на конвейер шанхайской «Гигафабрики» 1 июня.

Но Tesla China не подтвердила начало производства обновленной Tesla 3. При этом слитые фотографии предсерийного прототипа в компании не прокомментировали.

Motor.ru / Autohome.com.cn

На снимке, который был опубликован в апреле, можно рассмотреть изменения, которые произойдут в дизайне экстерьера электрокара. Например, у рестайлинговой Model 3 более узкие фары в стиле концепта Roadster и новый передний бампер.

Ожидается, что с обновлением модели Tesla перейдет на новые методы изготовления кузовов — основные элементы силовой структуры будут изготавливаться в виде единой алюминиевой детали. Такой подход повышает энергоэффективность, снижает вес и уменьшает количество деталей, что в совокупности удешевляет производство.

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