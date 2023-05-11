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Импорт автомобилей через Приморье вырос более чем в два раза

Уссурийская таможня подвела итоги работы в первом квартале 2023 года. Как оказалось, реализованные ранее меры позволили увеличить поток ввозимых иномарок в Россию.

Импорт автомобилей через Приморье вырос более чем в два раза
© Пресс-служба Уссурийской таможни

Всего в первом квартале этого года было импортировано около 36 тысяч транспортных средств. Рекорд поставил автомобильный пункт пропуска "Краскино", через который ввезено 9641 транспортное средство, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении на первом месте МАПП Пограничный - здесь было оформлено 12848 авто.

"Увеличению пропускной способности автомобильных пунктов пропуска способствовали, в том числе, меры, принятые Уссурийской таможней. В частности, увеличение количества инспекторов на таможенных постах, организация реверсного движения в МАПП Краскино, постоянный мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска, перераспределение должностных лица на наиболее загруженные участки работы, продление, при необходимости, времени работы дежурных смен", - рассказали в пресс-службе Уссурийской таможни.

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