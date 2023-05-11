Импорт автомобилей через Приморье вырос более чем в два раза

Всего в первом квартале этого года было импортировано около 36 тысяч транспортных средств. Рекорд поставил автомобильный пункт пропуска "Краскино", через который ввезено 9641 транспортное средство, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В количественном выражении на первом месте МАПП Пограничный - здесь было оформлено 12848 авто.