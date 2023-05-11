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На российском рынке появились Toyota Highlander из Китая по цене от 5 млн рублей

Дилеры в разных городах России выставили на продажу новые кроссоверы Toyota Highlander, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложением купить такие автомобили, ввезенные из Китая, появились в классифайдах.

В России продают новые Toyota Highlander из Китая
© Газета.Ru

Дилер из Самары предлагает приобрести Highlander с гибридной силовой установкой на основе бензинового мотора 2.5 (249 л.с.) в комплектации Limited за 6,6 млн руб. В оснащение входят камеры кругового обзора, люк, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль.

Продавец из Омска выставил на продажу кроссовер с такой же силовой установкой, собранный на заводе GAC-Toyota, за 5,6 млн руб. У автомобиля семиместный салон, кожаная отделка кресел, в наличии системы активной безопасности. В Краснодаре новый Highlander 2023 года выпуска предлагают приобрести за 5 млн руб с учетом всех таможенных и транспортных расходов. Дилер из Подмоcковья оценил бензиновый Highlander с мотором 3.5 (295 л.с.) в 7,1 млн руб.

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