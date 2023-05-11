Внедорожные возможности Tesla Cybertruck оказались весьма скромными

Электрический пикап Tesla Cybertruck застрял посреди поля. Очевидцы сняли на видео проблемы, с которыми столкнулся водитель прототипа будущего пикапа Tesla — машина забуксовала на проселочной дороге в Техасе и увязла в грязи. Ролик, который ставит под сомнение внедорожные возможности Cybertruck, завирусился в Сети, и в застрявшем прототипе опознали пикап, который принимал участие в церемонии открытия нового завода по выпуску аккумуляторов.

© Motor.ru / Tesla Cybertruck

В настоящее время прототипы Cybertruck разной готовности к серийному производству проходят дорожные испытания. Ранее в объективы камер очевидцев попадали и виляющий по дороге пикап (вероятно, тестировалась работа рулевого управления), и альфа-прототип, дизайн которого выглядит более реалистично, чем представленного в 2019 году концепта, а также другие вариации модели.

В свежем ролике запечатлен один из недавних образцов Cybertruck. И хотя качество видео оставляет желать лучшего, эксперты опознали в нем тот самый пикап, которым управлял глава Tesla Илон Маск в ходе недавнего мероприятия, посвященного открытию нового завода по выпуску аккумуляторов в Техасе.