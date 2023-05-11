Кроссоверы Toyota Highlander появились на российском рынке

Кроссоверы Toyota Highlander, ввезенные из Китая, появились на российском рынке. Дилеры предлагают приобрести их по цене от 5 до 7,1 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

По данным газеты, самый «дешевый» Highlander продается в Краснодаре. Дилер просит за автомобиль 2023 года выпуска 5 млн рублей. В цену входят все сопутствующие расходы.

В Омске желающему приобрести новый кроссовер придется выложить 5,6 млн рублей. У машины семиместный салон, кресла отделаны кожей, есть система активной безопасности.

Продавец в Самаре желает получить за Highlander с гибридной силовой установкой на основе бензинового мотора 2.5 (249 л.с.) 6,6 млн рублей. Транспортное средство в комплектации Limited оснащено камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, люком.

Более мощный автомобиль, с мотором 3.5 (295 л.с.), подмосковный дилер оценил в 7,1 млн рублей.