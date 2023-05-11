Эксперт: дефицит импортных запчастей касается только редких марок автомобилей

«Запчасти есть, дефицита не наблюдается. Просто надо избегать покупки редких автомобилей, чем более массовый автомобиль, чем больше этой модели на рынке, тем меньше проблем с поставкой запчастей. Никаких проблем с поставками запчастей для Hyundai, Audi и большой германской тройки нет. Для Porsche и Jaguar, безусловно, хуже ситуация. Кроме того, нечестные поставщики стараются подделки под оригинал поставлять для тех автомобилей, которые дорогие. Это европейские модели и некоторые люксовые японские автомобили. Для них под маркой оригинальных запчастей часто поставляется бог знает что из подвалов Китая».