Эксперт: дефицит импортных запчастей касается только редких марок автомобилей

Автоэксперт опроверг информацию о дефиците иностранных запчастей для машин в России
Автоэксперт опроверг информацию о дефиците иностранных запчастей для машин в России
Ранее представители дилеров заявили о нехватке уникальных деталей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.
Руководитель экспертно-диагностической фирмы ДЭКС Андрей Лемигов в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что такая проблема касается только редких марок автомобилей. В частности, речь о Jaguar и Porsche.
«Запчасти есть, дефицита не наблюдается. Просто надо избегать покупки редких автомобилей, чем более массовый автомобиль, чем больше этой модели на рынке, тем меньше проблем с поставкой запчастей. Никаких проблем с поставками запчастей для Hyundai, Audi и большой германской тройки нет. Для Porsche и Jaguar, безусловно, хуже ситуация. Кроме того, нечестные поставщики стараются подделки под оригинал поставлять для тех автомобилей, которые дорогие. Это европейские модели и некоторые люксовые японские автомобили. Для них под маркой оригинальных запчастей часто поставляется бог знает что из подвалов Китая».
Как рассказали газете «Известия» представители дилеров и автосервисов, в России время ожидания импортных запчастей выросло до полугода, есть трудности с поставками электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, двигателей в сборе, головок блока цилиндров и агрегатов трансмиссии. Из-за проблем с логистикой некоторые комплектующие подорожали в два раза. Опрошенные изданием участники рынка считают, что из-за накопившегося высокого спроса дефицит будет ощущаться как минимум до конца года.