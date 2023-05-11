Рассекречен российский электрокар Атом

Пока показан лишь прототип — серийное производство начнется в конце 2024-го, а продажи машин стартуют в 2025 году. В настоящее время инженеры компании совместно с китайскими технологическими партнерами разрабатывают для автомобиля платформу, двигатели, батареи, управляющую электронику и программное обеспечение. Представители бренда заявляют, что создают не только электрокар, но и целую «цифровую среду новой мобильности».

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Электрокар будет построен на собственной масштабируемой платформе, которая позволяет создавать, в том числе, полноприводные автомобили. Но серийные машины будут исключительно заднеприводными. О появлении других модификации пока ничего не известно.

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Одна из главных технологических особенностей Атома — рулевое управление по проводам. То есть «баранка» в автомобиле механически не связана с колёсами. На первых тестовых образцах уже установлена подобная система, и инженеры сейчас ведут работы по калибровке программного обеспечения.

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Длина Атома составляет 3995 миллиметров, ширина — 1780 миллиметров, а высота — 1615 миллиметров. Таким образом, машина получилась на 170 миллиметров короче, например, Lada XRay. Однако в компании обещают, что в салоне автомобиля будет так же просторно, как в моделях С/D-сегмента. Одной из ключевых особенностей модели станут распашные двери с выдвижными ручками и оригинальная компоновка без центральной стойки.

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Подробностей о силовой установке пока мало: не сообщается ни мощность электромоторов, ни точная емкость батарей (по предварительным данным -- 70 киловатт-часов). В компании лишь уточняют, что запас хода Атома составит 500 километров, а на ускорение с нуля до ста километров в час потребуется семь секунд. Силовая установка будет поддерживать зарядку как на «медленных», так и на «быстрых» станциях.

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Литиевые аккумуляторы разрабатывает компания «Рэнера» — предприятие «Росатома». Батареи начнут производить в 2025 году на предприятии в Калининграде.

В этом же году начнутся продажи самих автомобилей. Автомобили будут собирать в России. Но точное место производства станет известно только в середине 2023 года.

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Все Атомы, включая базовые модификации, будут оснащаться системами удержания в полосе, поддержания дистанции в пробке, распознавания дорожных знаков, предотвращения столкновений и автопарковщиком.