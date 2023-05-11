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В российском электромобиле «Атом» будет защита от взлома от Kaspersky

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что российский электромобиль «Атом» будет оснащён защитой от взлома и хакерских атак с помощью нового шлюза безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

В российском электромобиле «Атом» будет защита от взлома от Kaspersky
© РИА Новости

В компании также рассказали, что в будущем «Атом» также планируют оснастить функцией удалённой диагностики автомобилей. В данный момент IT-компания встроила в электромобиль шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Поначалу KASG будет защищать «Атом» только от взлома, а также позволит безопасно обновлять ПО. Но до 2025 года «Лаборатория Касперского» планирует расширить функции защиты, добавив к ним удаленную диагностику, которая позволит автопроизводителю получать информацию о поломках, подключаться к автомобилю на расстоянии и оперативно оказывать водителю помощь, если тот не может доехать до сервисного центра.

Как отметили в компании, новый электромобиль удовлетворяет запрос молодого поколения водителей из мегаполисов, а шлюз от «Касперского» соответствует запросу регуляторов по обеспечению кибербезопасности.

«Это первый этап долгосрочного технологического партнерства компаний. Совместные разработки компаний лягут в основу защиты будущих поколений электромобилей "Атом", которая также будет построена на основе KasperskyOS», – заявили в компании.

Помимо кибер-защиты, «Лаборатория Касперского» также провела анализ потенциальных угроз для «Атома», а также оказала экспертную помощь в разработке других технологических функций. В компании отметили, что видят в таком сотрудничестве большой потенциал для вопроса обеспечения кибербезопасности транспорта.

Ранее ИТ-специалисты подтвердили готовность системы предварительного голосования «Единой России».

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