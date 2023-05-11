В российском электромобиле «Атом» будет защита от взлома от Kaspersky

В компании также рассказали, что в будущем «Атом» также планируют оснастить функцией удалённой диагностики автомобилей. В данный момент IT-компания встроила в электромобиль шлюз безопасности Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG) на базе операционной системы KasperskyOS. Поначалу KASG будет защищать «Атом» только от взлома, а также позволит безопасно обновлять ПО. Но до 2025 года «Лаборатория Касперского» планирует расширить функции защиты, добавив к ним удаленную диагностику, которая позволит автопроизводителю получать информацию о поломках, подключаться к автомобилю на расстоянии и оперативно оказывать водителю помощь, если тот не может доехать до сервисного центра.