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В Белоруссии ввели штрафы за превышение скорости на электросамокатах

Пользователей электросамокатов в Белоруссии начали штрафовать за превышение скорости.

В Белоруссии ввели штрафы за превышение скорости на электросамокатах
© Motor.ru

По правилам дорожного движения страны, передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) разрешено по тротуару со скоростью не более 25 километров в час. Причем пешеходный переход можно проезжать со скоростью идущих рядом людей. За нарушения ПДД предусмотрены штрафы в размере от 37 до 111 белорусских рублей (примерно от тысячи до трех тысяч российских).

В Минске приступили к работе патрули, которые следят за соблюдением скоростного режима пользователей электросамокатов, а также велосипедистами. Помимо основных санкций за нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены штрафы до пяти тысяч рублей. В случае создания аварийной ситуации водителя СИМ оштрафуют на восемь тысяч рублей.

Максимальный штраф предусмотрен за нарушение ПДД, которое привело к телесным повреждениям граждан, а также за оставление места аварии. В этих случаях пользователя электросамоката оштрафуют на 20 000 рублей.

В начале мая в России предложили в десять раз увеличить размер штрафов для нарушителей ПДД на электросамокатах. Специалисты считают, что нынешний размер санкций не соответствуют современным реалиям.

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