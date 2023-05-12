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Президент РСА Уфимцев объяснил пользу автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО

Введение автоматических штрафов для водителей без полисов ОСАГО должно защитить добросовестных автовладельцев и снизить стоимость автостраховки, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Автомобилистам объяснили пользу автоматических штрафов за отсутствие ОСАГО
© Газета.Ru

Он отметил, что снижение числа водителей без полисов ОСАГО «повысит защиту имущественных интересов» автовладельцев, которые пострадали в ДТП.

Кроме того, президент РСА привел данные исследования Финуниверситета при правительстве России, согласно которому в среднем автовладелец платит за человека без полиса 596 руб.

«Введение автоматических штрафов <...> защитит интересы добросовестных автовладельцев», — приводит газета «Известия» слова Уфимцева.

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