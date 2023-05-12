Maserati прекращает выпуск мощных моторов V8

Специальные выпуски Maserati Ghibli 334 Ultima и Levante V8 Ultima дебютируют в Гудвуде как достойные проводы к V8 производства Ferrari. Дни турбированного V8 от Maserati сочтены, поскольку компания подтвердила, что варианты Trofeo для Levante, Ghibli и Quattroporte будут сняты с производства в конце 2023 года вместе с трансмиссией, построенной Ferrari. Модели по-прежнему будут доступны для покупки до 2024 года, пока есть запасы и до того, как V8 уступит место Nettuno V6 и электромобилям Folgore в будущей линейке.

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Решение Maserati попрощаться со своими моделями с двигателями V8 имеет важное значение, учитывая, что с 1959 года бренд произвел более 100 000 автомобилей. Этот переход знаменует собой горько-сладкий момент как для энтузиастов Maserati, так и для любителей коробок передач в целом.

Нынешняя версия 3,8-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом, известного своей впечатляющей производительностью, станет последней главой в его истории, поскольку Ferrari прекратила поставки для Maserati. В своей последней версии двигатель выдает 572 л.с. и 730 Нм под капотом Levante, Ghibli и Quattroporte Trofeo, дебютировавших в 2020 году.

В качестве проводов к V8 Maserati представит специальные выпуски Ghibli 334 Ultima и Levante V8 Ultima на Фестивале скорости в Гудвуде в июле 2023 года. Подробности о моделях ограничены, но мы предполагаем, что они будут иметь особые штрихи, чтобы отметить предстоящую кончину трансмиссии.

Печальные новости о V8 были обнародованы во время пятого фестиваля Motor Valley Festival, который проходит в Модене с 11 по 14 мая. Во время мероприятия Maserati продемонстрирует на Piazza XX Settembre версии Zèda Levante, Ghibli и Quattroporte, изображенные на фотографиях.