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ЦОДД ожидает в Москве заторы до 8 баллов вечером 12 мая

ЦОДД прогнозирует заторы до 8 баллов в вечернее время в Москве, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

ЦОДД ожидает в Москве заторы до 8 баллов вечером 12 мая
© Москва 24/Антон Великжанин

В основном движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Пассажиров попросили заранее строить маршруты.

Ранее москвичей предупредили о заторах на дорогах по пятницам. Причиной является рост числа жителей, выезжающих за город на выходные. Вечерний час пик может начинаться около 17:00.

По информации ЦОДД, заторы будут начинаться на МКАД и Третьем транспортном кольце. Помимо этого, медленное движение в сторону Подмосковья может наблюдаться на проспектах Вернадского и Андропова, Варшавском, Звенигородском и Каширском шоссе, Ленинском проспекте, Ленинградском шоссе и Профсоюзной улице.

Аналитики центра посоветовали водителям автомобилей выезжать до 15:00 или после 21:00.

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