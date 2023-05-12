«АвтоВАЗ» собрал первые 13 LADA Vesta NG c 16-клапанными моторами

Компания «АвтоВАЗ» собрала первые 13 автомобилей LADA Vesta NG c 16-клапанными моторами
Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, изначально автомобили LADA Vesta NG c 16-клапанными моторами выпускались для корпоративных автопарков. Данная информация стала известна от группы «Avtograd news» в социальных сетях.
По мнению «Avtograd news», компанией АвтоВАЗ собраны первые тринадцать машин Lada Vesta NG с 16-клапанным силовым агрегатом и мультимедийной системой Enjoy. Новинки готовы к продажам через дилерские сети.
Первые Lada Vesta NG традиционно имеют белый цвет. Напомним, ранее подобные машины были доступны только корпоративным автомобильным паркам.
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