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В России самый дешевый бензин зафиксирован в Алтайском крае

Самый дешевый бензин в России зафиксирован в Алтайском крае - средняя его стоимость составила 46,03 руб. за литр, следует из данных Росстата за период с 3 по 10 мая. Самый дорогой бензин за первую неделю мая зафиксирован в Севастополе и Сахалинской области - 55,75 руб. и 60,29 руб. за литр соответственно.

Назван российский регион с самым дешевым бензином
© РИА Новости

По данным статистики, в ряде регионов Центрального федерального округа средняя стоимость бензина выросла в пределах 0,1 руб. за литр, например, в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Московской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. В Марий Эл литр бензина подорожал на 0,25 руб., до 48,29 руб., в Дагестане - на 0,18 руб., до 50,84 руб.

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За отчетную неделю на 0,9% подешевело топливо в Ямало-Ненецком автономном округе (49,07 руб. за литр), на 0,3% - в Хабаровском крае (52,4 руб. за литр) и на 0,1% - в Бурятии (51,79 руб. за литр). На 0,01 руб. подешевел бензин в Курганской области до 47,16 руб. за литр.

По данным Росстата, Аи-92 дешевле всего можно приобрести на Урале. Так, в Челябинской области литр бензина этой марки стоил 43,7 руб., в Курганской области - 44,07 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе - 44,08 руб. В Сибири дешевле 45 руб. бензин Аи-92 можно приобрести в Кемеровской и Омской областях, а также в Алтайском крае.

За период с 3 по 10 мая самая низкая цена на дизельное топливо зафиксирована на Северном Кавказе, например, в Дагестане литр этого топлива подешевел до 50,94 руб. при средней цене по России в 58,1 руб. Средняя цена литра дизеля в Северо-Западном регионе превышает 60 руб., дороже всего дизельное топливо в Мурманской области - 65,14 руб. В Тюменской и Иркутской областях, в Республике Алтай, Туве, Красноярском крае, а также во всех регионах Дальнего Востока цена литра дизеля превышает 63 руб. При этом в Магаданской области и Якутии его цена составляет 76,1 руб. за литр.

По данным Росстата, средние потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли на 2 коп. и составили 51,02 руб. за один литр. Стоимость дизельного топлива в РФ за данный период снизилась на 6 коп., до 58,1 руб. за литр.

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