В России появился кроссовер Dongfeng со стильным салоном

Один из дилеров привез в Россию кроссовер Dongfeng Aeolus Haoji. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 990 000 рублей.

В объявлении указывается, что продается машина с турбочетверкой 1,5 литра, которая выдает 204 л.с. и 305 Нм. В паре с таким движком работает семиступенчатый "робот" с двумя мокрыми сцеплениями.

Длина модели - 4720 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1702 мм. Колесная база составляет 2825 мм. В основе кроссовера лежит модульная платформа DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture), которая разработана на "тележке" CMP концерна Stellantis.

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Автомобиль выделяется стильным салоном. Внутри - футуристичная передняя панель с единым кластером "приборки" и мультимедийной системы. Перед ней - усеченный двухспицевый руль, а ниже размещена еще она узкая панель с сенсорным блоком управления климат-контролем.