Убытки Nissan из-за ухода из России оказались значительно больше прогноза

Убытки Nissan из-за ухода из России оказались на 20 процентов больше, чем ожидалось
Еще осенью 2022 года убытки Nissan оценивались в 100 миллиардов иен, или 686 миллионов долларов. Однако, по уточненным данным, на самом деле финансовые потери японского автопроизводителя оказались куда значительнее: они составили 120 миллиарда иен, или 893 миллиона долларов, то есть на 20 процентов больше прогноза. Это следует отчета Nissan за 2022 финансовый год, который завершился 31 марта.
Несмотря на заявленный убыток в 893 миллиона долларов, 2022 финансовый год оказался для Nissan успешным: выручка увеличилась на четверть по сравнению с 2021 годом, до 10,6 триллиона иен (78,8 миллиарда долларов), а чистая прибыл выросла на три процента и достигла 221,9 миллиарда иен (1,65 миллиарда долларов).
Если же говорить о глобальных продажах, то за финансовый год, который начался 1 апреля 2022-го и завершился 31 марта 2023-го, Nissan реализовал по всему миру 3,305 миллиона автомобилей — падение относительно 2021-го года составило 14,7 процента. На объемах продаж сказался не только уход марки с российского рынка, но также вспышки коронавируса в Китае, перебои с поставками комплектующих и дефицит электронных компонентов.
В родной для Nissan Японии продажи выросли на 6,1 процента, а на других ключевых рынках наблюдалось падение: в Китае — на 24,3 процента, а в Северной Америке — на 13,5 процента.
При этом в нынешнем текущем году компания делает ставку на Северную Америку — ожидается, что по итогам этого года продажи там вырастут на 29 процентов, до 1,32 миллиона автомобилей, а в Европе ожидается рост на 27 процентов, до 390 тысячи машин. Глобальный же прогноз на 2023 финансовый год — увеличение продаж на 21 процент, до 4,1 миллиона автомобилей.