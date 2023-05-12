Убытки Nissan из-за ухода из России оказались значительно больше прогноза

Еще осенью 2022 года убытки Nissan оценивались в 100 миллиардов иен, или 686 миллионов долларов. Однако, по уточненным данным, на самом деле финансовые потери японского автопроизводителя оказались куда значительнее: они составили 120 миллиарда иен, или 893 миллиона долларов, то есть на 20 процентов больше прогноза. Это следует отчета Nissan за 2022 финансовый год, который завершился 31 марта.

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Несмотря на заявленный убыток в 893 миллиона долларов, 2022 финансовый год оказался для Nissan успешным: выручка увеличилась на четверть по сравнению с 2021 годом, до 10,6 триллиона иен (78,8 миллиарда долларов), а чистая прибыл выросла на три процента и достигла 221,9 миллиарда иен (1,65 миллиарда долларов).

Если же говорить о глобальных продажах, то за финансовый год, который начался 1 апреля 2022-го и завершился 31 марта 2023-го, Nissan реализовал по всему миру 3,305 миллиона автомобилей — падение относительно 2021-го года составило 14,7 процента. На объемах продаж сказался не только уход марки с российского рынка, но также вспышки коронавируса в Китае, перебои с поставками комплектующих и дефицит электронных компонентов.

В родной для Nissan Японии продажи выросли на 6,1 процента, а на других ключевых рынках наблюдалось падение: в Китае — на 24,3 процента, а в Северной Америке — на 13,5 процента.