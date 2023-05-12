Багги научили на ходу регулировать колесную базу и клиренс

Показана багги, способный регулировать колесную базу и клиренс на ходу
Канал Wrecked Gear на YouTube опубликовал развлекательное и познавательное видео с участием Roxdawg, внедорожника, предназначенного для лазания по скалам. Сложная гидравлическая установка позволяет багги регулировать расстояние между осями.
Roxdawg использует специальную раму из двух частей, надежно собранную с большим количеством перехлестов. Благодаря гидравлическому приводу эти части рамы можно раздвигать друг от друга, регулируя колесную базу в диапазоне 1730–5250 миллиметров. Дорожный просвет также является переменным, и хотя владелец не упомянул конкретный диапазон.
В другом месте у безумного альпиниста есть защита от бусинок на колесах, и он полагается на 1,9-литровый дизель Volkswagen в качестве движущей силы. Владелец сказал, что потратил на это 10 лет.