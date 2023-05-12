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Россияне наладили реэкспорт западных автомобилей и запчастей из Дубая

СМИ рассказали о реэкспорте западных автомобилей и запчастей из Дубая в РФ. Россияне, которые прибывают в Дубай, приобретают по несколько машин для того, чтобы их перепродать. Об этом со ссылкой на трех участников такой схемы сообщила газета The New York Times.

Россияне наладили реэкспорт западных автомобилей и запчастей из Дубая
© РИА Новости

По словам одного из них, Дубай — «это три в одном».

«Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете ее для перепродажи», — отметил он.

По словам автомобильного эксперта Петра Баканова, привозить можно все что угодно при наличии средств. Собеседник признался в том, что ему самому удалось наладить реэкспорт автомобилей в Россию.

Он отметил, что в настоящее время запчасти для иномарок оказываются доступны по более низкой стоимости, чем до конфликта на Украине.

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Согласно официальной статистике, экспорт из Евросоюза в Россию сократился с €5 млрд в 2021-м до €1 млрд в прошлом году. Вместе с тем поставки в Казахстан увеличились почти в четыре раза, до более чем €700 млн, в ОАЭ — до €2,4 млрд (на 40%), в Армению — до €712 млн (на 400%).

Ранее сообщалось, что, по данным «Автостата», рынок легковых автомобилей в апреле увеличился в 2,7 раза, до 75,6 тыс. штук. Агентство сослалось на данные АО ППК.

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