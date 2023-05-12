В России, по словам дилеров, заканчиваются Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan

Дилеры рассказали, что в России заканчиваются Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan
Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, какие автомобили заканчиваются в России. Так, практически не осталось моделей массовых европейских и корейских брендов. В то же время есть проблемы и с премиальными марками.
"На сегодняшний день запасы большинства дилерских складов состоят из китайских и отечественных новых автомобилей и электромобилей. Самые востребованные марки - Lada, Chery, Haval, Exeed и Changan, набирают популярность Москвич, Omoda, Evolute. Практически закончились модели Volkswagen, Kia, Skoda, Renault, Hyundai и Toyota. Хуже всего обстоят дела с представителями немецкого автопрома, особенно премиального и люксового сегментов - Audi, Volkswagen (Touareg), BMW и Mercedes-Benz.
При этом в мае доступны к покупке автомобили с аналогичными характеристиками. Например, по параллельному импорту из Китая ввозится Tiguan Tayron, созданный на базе Volkswagen Tiguan, Hongqi H9, который нацелен на нишу премиальных Mercedes S-Class и BMW 7-Series.
В нашем компании проблем с доступностью нет, так как изначально в нашем портфеле в основном бренды китайских и отечественные производителей, осталось ограниченное количество Kia, Renault, Skoda, но и эту проблему нам удаётся компенсировать за счёт ассортимента вторичного рынка и межрегионального арбитража", - отмечает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников.
Директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский подчеркивает, что на текущий момент практически закончились запасы автомобилей массового сегмента, которые были ввезены импортерами официально. Так, например, по бренду Hyundai нет седанов и модели Creta. В наличии сегодня есть Tucson, Santa Fe, Palisade, Staria.
"По бренду Volkswagen закончились Polo, Touareg. Также постепенно заканчиваются Tiguan - их у нас осталось буквально 3 штуки. При этом важно отметить, что сегодня в наличии есть замена данным моделям в виде Volkswagen Tayron, Talagon и Teramont.
Также нельзя сказать, что на рынке сейчас нет автомобилей в ценовом диапазоне 1,5 млн рублей. Благодаря поставкам по параллельному импорту у клиента есть хороший выбор, в том числе в сегменте седанов. В частности, доступны востребованные у покупателей Volkswagen Bora, FAW B70, Jetta VA3. Стоит также отметить, что на нашем рынке высокой популярностью традиционно пользуются кроссоверы. В продаже сейчас есть бюджетные модели Kiа: КХ3 по цене от 2 455 000 рублей и Sportage R, стоимостью от 2 850 000 рублей.
Если говорить об автомобилях китайских брендов, то доступность по ним сегодня хорошая, наблюдается незначительная нехватка отдельных моделей. Например, по бренду Changan дефицитные модели сегодня - CS85, UNI-K, UNI-V. По марке Tank сейчас наблюдается небольшая нехватка Tank 500, а по бренду Haval - в дефиците на данный момент модель Dargo.
Если снова вернуться к вопросу о предложении в ценовом диапазоне 1,5 млн рублей, то в данном контексте стоит отметить официальные поставки автомобилей бренда Kaiyi и седан стоимостью 1,7 млн рублей.
Таким образом резюмирую, что несмотря на то, что запасы привычных многим моделей постепенно исчерпываются, у покупателей сегодня есть широкий выбор моделей и брендов", - рассказывает Каменский.