В России, по словам дилеров, заканчиваются Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan

Также нельзя сказать, что на рынке сейчас нет автомобилей в ценовом диапазоне 1,5 млн рублей. Благодаря поставкам по параллельному импорту у клиента есть хороший выбор, в том числе в сегменте седанов. В частности, доступны востребованные у покупателей Volkswagen Bora, FAW B70, Jetta VA3. Стоит также отметить, что на нашем рынке высокой популярностью традиционно пользуются кроссоверы. В продаже сейчас есть бюджетные модели Kiа: КХ3 по цене от 2 455 000 рублей и Sportage R, стоимостью от 2 850 000 рублей.