Анонсирован «совершенно новый» Lexus GX

Внедорожник премиум-бренда представят уже в июне. А вот точной даты премьеры родственного нового вездехода Тойоты пока нет.

© Lexus

Компания Lexus поделилась первыми тизерами свежего внедорожника GX. Модель объявлена «совершенно новой» (all-new), стало быть, речь идет о долгожданном третьем поколении. В американском офисе марки заявили, что вездеход раскроется «скоро», зато европейское подразделение указало конкретную дату – 9 июня. Кстати, анонс от «старосветского» отделения может говорить о том, что Лексус решил расширить географию продаж своего внедорожника, ведь предшественник в основном обитает в Штатах, странах Ближнего Востока и Азии. Ну и напомним, что рамный Lexus GX уходящего поколения в строю аж с 2009 года, внешность в последний раз меняли в 2019-м, а два года спустя переделали салон.

Видео дня

Судя по картинкам, у нового вездехода будет более агрессивный дизайн экстерьера. Модели достанется капот с «выемкой», фары станут у́же, а задние фонари объединит, видимо, функциональная красная плашка. Интерьер еще не засвечен, впрочем, следующему GX, скорее всего, оставят возвышающийся над передней панелью дисплей мультимедиа-системы.

Информация о начинке модели третьей генерации тоже пока не рассекречена. По неофициальным данным, Lexus GX сохранит раму и разделит платформу с Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX (если точнее, то речь идет об укороченной версии «тележки» GA-F, созданной в рамках тойотовской архитектуры TNGA). Также модель может получить гибридные версии. Нынешний GX представлен с бензиновым «атмосферником» V8 4.6 (на варианте для США он выдает 305 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом», модель имеет постоянный полный привод.

Следом за вездеходом Lexus в новое поколение должен перейти и родственный Toyota Land Cruiser Prado, то есть «третий» GX намекнет на то, какой окажется модель Тойоты.