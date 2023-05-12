В России хотят ввести двойные штрафы за нарушения ПДД без ОСАГО

Банк России предложил дважды штрафовать нарушителей ПДД без ОСАГО.

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По мнению директора департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, такие водители при нарушении правил должны получать штраф за само нарушение и штраф за отсутствие обязательного полиса. Соответствующие поправки к КоАП Центробанк уже обсуждает с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков, сообщает РИА Новости.

Дорожные камеры уже обладают достаточным функционалом, чтобы штрафовать автомобилистов, параллельно проверяя их на наличие полиса ОСАГО. Реализация такой практики приведет к снижению числа и тех, и других видов нарушений — значит, дороги станут безопаснее, отметил Смирнов.

Центробанк стал площадкой для обсуждения, но у него только координирующая роль. Принимать решения будут министерства при участии страховщиков.

Сейчас порядка 10 процентов водителей в России ездят без полиса ОСАГО. Такие данные приводил в марте президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев. Тогда же сообщалось, что дорожные камеры фактически готовы штрафовать незастрахованных россиян — дело за поправками в КоАП. Однако, по данным инсайдеров, из-за различных нетехнических сложностей запустить систему получится не раньше октября 2023 года.