В России хотят ввести двойные штрафы за нарушения ПДД без ОСАГО
Банк России предложил дважды штрафовать нарушителей ПДД без ОСАГО.
По мнению директора департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, такие водители при нарушении правил должны получать штраф за само нарушение и штраф за отсутствие обязательного полиса. Соответствующие поправки к КоАП Центробанк уже обсуждает с профильными министерствами и Российским союзом страховщиков, сообщает РИА Новости.
Дорожные камеры уже обладают достаточным функционалом, чтобы штрафовать автомобилистов, параллельно проверяя их на наличие полиса ОСАГО. Реализация такой практики приведет к снижению числа и тех, и других видов нарушений — значит, дороги станут безопаснее, отметил Смирнов.
Центробанк стал площадкой для обсуждения, но у него только координирующая роль. Принимать решения будут министерства при участии страховщиков.
Сейчас порядка 10 процентов водителей в России ездят без полиса ОСАГО. Такие данные приводил в марте президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев. Тогда же сообщалось, что дорожные камеры фактически готовы штрафовать незастрахованных россиян — дело за поправками в КоАП. Однако, по данным инсайдеров, из-за различных нетехнических сложностей запустить систему получится не раньше октября 2023 года.
Штраф за отсутствие ОСАГО сейчас составляет 800 рублей. В апреле в Минфине предложили повысить его в несколько раз — до пяти тысяч рублей. При этом замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ситуацию с отсутствием у водителей полисов «вопиющей».