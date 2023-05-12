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Цены на подержанные китайские автомобили в России взлетели

В начале 2023 года подержанные автомобили китайских производителей, продающиеся в России, взлетели в цене на 62 процента в годовом выражении, до 1,6 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года машины подорожали в пять раз. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на данные одного из крупнейших в стране порталов по продаже автомобилей Auto.ru.

Средний пробег этих автомобилей снизился до 75-80 тысяч километров со 100-120 тысяч километров двумя годами ранее. Среди машин больше половины (58 процентов) приходится на модели, которым не больше пяти лет, а 74 процентам — не больше двух лет. В будущем автопарк подержанных китайских авто продолжит «молодеть», поскольку в стране активно растут продажи новых машин из КНР, отмечают эксперты.

При этом пока китайские б/у автомобили не так популярны у россиян — на рынке Auto.ru они занимают долю в 2 процента. Однако граждане все чаще интересуются новыми машинами китайского производства — с уходом многих зарубежных брендов с российского рынка продукция китайских производителей стала практически единственным возможным для покупки вариантом.

На российский рынок пришли автомобили из Ирана

Совокупная доля продаж китайских автомобилей к концу 2022 года выросла с 33 до 56 процентов. В тройку лидеров вошли Chery Group, GWM Group и Geely. Суммарно на их долю пришлось около 90 процентов продаж.

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