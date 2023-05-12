Lamborghini Huracan распродан до конца производства

Компания Lamborghini распродала все суперкары Huracan.

© Motor.ru / Lamborghini Huracan Sterrato

У итальянской марки теперь достаточно заказов, чтобы заполнить оставшееся время, отпущенное на его производство, следует из ежеквартального отчета Lamborghini. Huracan будет выпускаться до тех пор, пока не появится его преемник — это должно случиться в конце 2024 года. Возможно, последним «Ураканом» останется ориентированный на бездорожье Sterrato, но не исключены одна или даже несколько «прощальных» версий.

Lamborghini Huracan дебютировал онлайн в декабре 2013 года, а в продажу поступил в 2014-м после публичной премьеры на автосалоне в Женеве. Сколько экземпляров удалось продать за все время, пока неизвестно, однако в 2019 году суперкар с V10 стал самым массовым Lamborghini в истории: тогда с завода в Сант-Агата-Болоньезе сошел Huracan под номером 14 022.

Последняя на сегодняшний день версия модели — «внедорожный» Huracan Sterrato. Он построен на базе Huracan Evo и оснащен полным приводом и углерод-керамическими тормозами. Также среди его «фишек» — пересмотренный обвес, увеличенный дорожный просвет и дополнительная защита днища.

Что касается преемника Huracan, то он должен выйти на рынок в конце следующего года. Подробностей пока мало, но известно, что он получит гибридную силовую установку на базе восьмицилиндрового турбомотора.

За первый квартал 2023 года Lamborghini поставила рекордные 2623 автомобиля. Больше половины — 1599 экземпляров — это Urus, который остается драйвером продаж марки. Остальные пришлись на Huracan и Aventador, хотя последний сняли с производства в 2022 году. Вероятно, в отчете отметились экземпляры, которые не успели доставить до конца года.