Новый Toyota Land Cruiser Prado получит трансмиссию от пикапа Tundra

Toyota Land Cruiser Prado осталась старейшей моделью марки, которая не меняла поколение в течение 14 лет. В этом году случится неизбежное и долгожданное: внедорожник продолжит своё существование в пятой генерации.

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По информации Best Car, новый "Прадо" появится в декабре 2023 года. Хотя ранее дебют ожидался летом. Не исключено, что речь в данном случае идёт о премьере и непосредственно выходе на рынок. Так или иначе, но инсайдеры покинули информацию о силовой установке LC Prado: внедорожник оснастят бензиновым турбогибридом.

Ожидается, что "Прадо" следующего поколения получит установку i-Force Max, дебютировавшую на новой "Тундре". Она состоит из битурбо V6, электромотора и 10-ступенчатого "автомата". Отдача системы на пикапе: 443 л.с. и 790 Нм.

Российская Газета