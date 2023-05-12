Продажи Aurus сократились вдвое

Компания Aurus продала два автомобиля в апреле. Такие данные предоставило аналитическое агентство «Автостат», которое полагается на систему электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) — она учитывает зарегистрированные в ГИБДД автомобили. Таким образом, результат апреля оказался в два раза ниже, чем мартовский, когда «Аурусы» разошлись в количестве четырех экземпляров. На сайте «Авилона» цены стартуют с 37 550 000 рублей — столько просят за внедорожник Komendant.

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В целом за четыре прошедших месяца 2023 года Aurus удалось реализовать 11 автомобилей. По данным той же ЭПТС, за весь прошлый год в России был продан 31 автомобиль премиальной марки, а в 2021-м на учет встали 20 экземпляров Aurus Senat.

Осенью прошлого года Aurus запустил на заводе в Елабуге производство внедорожника Komendant. Согласно производственному плану, в нынешнем году Aurus соберет 200 экземпляров только этой модели. Такое число в компании назвали оптимальным, приведя в пример результат Bentley: в 2021 году она реализовала в России 256 машин.

Впрочем, производитель ориентируется не только на российские продажи. Осенью сообщалось, что премиум-седаны начали поставлять в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и страны Персидского залива. Также говорилось о крупном заказе на бронированные «Аурусы» от властей ОАЭ.