С дальнобойщика требуют 10,5 млн рублей за утонувшую фуру с грузом

Водителю-дальнобойщику, который в Якутии перепутал дорогу и утопил в реке фуру с грузом, предстоит выплатить 10,5 млн рублей компенсации, сообщает издание SakhaDay.

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По его данным, в конце апреля водитель Виталий Тыренко задержался на дороге из-за ремонта, а затем перепутал следы от аэролодки и погрузчика со следами колес других грузовиков. В результате дальнобойщик въехал в реку Бергеннях, где «КамАЗ» с полуприцепом-контейнеровозом опрокинулся набок. Инцидент произошел в Оймяконском улусе Якутии.