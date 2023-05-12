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С дальнобойщика из утонувшей в Якутии фуры требуют 10,5 млн рублей как возмещение ущерба

Водителю-дальнобойщику, который в Якутии перепутал дорогу и утопил в реке фуру с грузом, предстоит выплатить 10,5 млн рублей компенсации, сообщает издание SakhaDay.

С дальнобойщика требуют 10,5 млн рублей за утонувшую фуру с грузом
© Газета.Ru

По его данным, в конце апреля водитель Виталий Тыренко задержался на дороге из-за ремонта, а затем перепутал следы от аэролодки и погрузчика со следами колес других грузовиков. В результате дальнобойщик въехал в реку Бергеннях, где «КамАЗ» с полуприцепом-контейнеровозом опрокинулся набок. Инцидент произошел в Оймяконском улусе Якутии.

Попытки спасти автомобиль с привлечением техники к успеху не привели. Теперь водителю предстоит выплатить владельцу арендованного автомобиля компенсацию в 4,5 млн рублей за «КамАЗ» и 6 млн рублей за находящийся в контейнере груз — продукты и технику.

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